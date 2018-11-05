Ferit Şahenk, yurt dışına yerleştiği iddialarını bu sözlerle yalanladı

Ünlü iş insanı Şahenk, yurt dışına yerleştiği ve eşinden boşandığı iddialarını yalanladı.

Güncellenme 05 Kasım 2018 12:05

Ünlü iş insanı Ferit Şahenk, Türkiye’den ayrıldığı ve eşinden boşandığı iddiaları hakkında konuştu.

İddiaları yalanladı

Kendisi ile ilgili Ferit Şahenk yurt dışında diye çok yanlış bir algı olduğunu, yurt dışında olmadığını, yatırımlarının yüzde 80’inin Türkiye’de olduğunu, eşiyle Türkiye’de yaşadığını, “Eşiyle boşandı” diye yazdıklarını, bu haberlerin asılsız olduğunu, eşi Diana’nın da burada olduğunu, kendisini görenlerin “Aaa ne zaman geldi” diye tepki verdiğini, bunların çok yanlış yaklaşımlar olduğunu, annesine gittiğinde onun bile laf ettiğini, bunların kendisini üzdüğünü, kendisini en rahat, en mutlu hissettiği yerin toprakları olan Türkiye olduğunu, babasının da burada yattığını söyledi.

“Tohumlarımızı da kendimiz yetiştireceğiz”

Memleketi Kapadokya’ya her geldiğinde mutlaka babasının mezarını ziyaret ettiğini belirten Şahenk, “Buraya beni çok mutlu eden bir akademik yatırım da yaptık. Niğde'deki Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin içine çok önemli bir Ziraat Fakültesi kurduk. Orada tohum geliştireceğiz. Bizden hep havalimanı yapmamızı istiyorlardı ama bence özgün ve yerli tohum sahibi olmak havalimanından çok daha değerli. Nasıl ki silahımızı, uçağımızı kendimiz yapıyorsak, yapacaksak, tohumlarımızı da kendimiz yetiştireceğiz” dedi.

Türkiye şuan çok cazip

Türkiye’nin kendisini çok cezbettiğini ifade eden Şahenk, şu anda Türkiye’nin yatırım olanakları açısından büyük fırsatlar içerdiğini, sektör olarak ise konaklama, turizm, yeme içme gibi alanlara ilgi duyduğunu, bankacılığı zaten bıraktığını belirtti.