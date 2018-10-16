Ferhat Göçer'in Cüneyt Arkın'lı videosu beğeni topladı

Ferhat Göçer'in Cüneyt Arkın'ın videosunu kendine uyarlaması büyük beğeni topladı.

Güncellenme 16 Ekim 2018 15:00

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Cüneyt Arkın’ın izlenme rekorları kıran kazınmış "Şırıngada hava boşluğu var" repliğini kendine uyarlayarak bir video çekip sosyal medya hesabından yayınladı. Göçer’in videosu takipçiler tarafından çok beğenilirken adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Neden doktorluğu bıraktı?

Videoda Cüneyt Arkın'ın, "Şırıngada hava boşluğu var" repliğine Ferhat Göçer, "Ne alakası var Cüneyt abi. Ben Ferhat, mazeret yaratma şırınga da gayet iyi durumda" şeklinde cevap verdi. Ferhat Göçer, "Doktorluğu neden bıraktın diye çok soruyorlardı, Cüneyt Arkın ustamız beni pes ettirdi, bu video da kanıtı" diyerek esprili bir açıklamada bulundu. Şarkıcının videosuna takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Takipçileri tarafından beğenildi

Göçer'in sağlıkçıların şiddete maruz kaldığı son dönemlerde bu videoyu paylaşması da takipçilerinden takdir topladı.