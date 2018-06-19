Ferdi Tayfur'dan sevenlerini üzen haber

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un böbrek yetmezliği nedeni ile ömrü boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanacağı belirtildi.

Güncellenme 19 Haziran 2018 10:45

Günaydın'ın haberine göre, arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, sağlık problemleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Tayfur'un hayatı boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanacağı iddia edildi. İstanbul ve Marmaris'te bulunan özel bir hastanede tedavi gören usta sanatçının bakımı ise şimdilik yardımcıları tarafından yapılıyor.

Sağlık sorunları ile zor günler geçiren Tayfur'un en büyük tesellisi ise geçtiğimiz yıllarda kaybettiği villa davasının kendi lehine sonuçlanması oldu.

Villa projesi davalık olmuştu

Ünlü sanatçının Marmaris'teki arazisi üzerine yaptırmak istediği villa projesinde sorun çıkmıştı. Tayfur daha sonra müteahhit ve taşeron firmayla davalık olmuştu. Davaların lehine sonuçlanması, zor günler geçiren Tayfur'a büyük motivasyon olmuş.