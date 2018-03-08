Fenomen olmak isterken borç batağına girdi!

New York'ta yaşan Lissette Calveiro isimli genç kadın sosyal medya fenomeni olmak isterken borç bataklığına saplandı.

Güncellenme 08 Mart 2018 17:33

Son zamanlarda sosyal medya mecralardan para kazanmaya başlayanların sayısı her geçen gün arttı. Instagram, YouTube ya da Facebook üzerinden yaptıkları paylaşımlarla milyonlara erişen fenomenler reklam alarak para kazanmaya başladılar. Hatta birçok sosyal medya kullanıcısının tek gelir kaynağı bu. Aslında kolay gibi görünen fenomen olma durumu sanıldığı kadar kolay değil. Bunun en bariz örneği ise sosyal medyada fenomen olmak isterken borç batağına giren Lissette Calveiro oldu.

10 bin dolar borç yaptı 12 bin takipçi ancak geldi

Staj için 2013'te New York'a giden ve Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken genç kadın, reklam ücreti aldığı markalardan sadece yol ücretini almasına rağmen bütçesini aşan alışverişelr yaptı. Lüks yaşamaya başladı. Tam bu sırada maddi durumu her geçen gün daha da kötüye gitmeye başladı. ABD basınına konuşan Calveiro, gösterişli bir hayat tarzı sürdürebilmek için bütçesinin çok üzerinde para harcadığını söyledi. Sosyal medya fenomeni olmak için 10 bin dolar borca giren Calveiro, bunu başaramadı ve kendisine 12 bin takipçi ancak edinebildi.

Daha sade yaşayacak

Borçları artan genç kadın, bu olaydan sonra harcamalarını kısma kararı aldı. Lissette Calveiro bir borç ödeme bütçe planı çıkardı ve tüm borçlarını bitirdi. Instagram kullanıcısı artık daha sade yaşamaya çalıştığını ifade ediyor.