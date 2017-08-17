Fenerbahçe'ye Avrupa'da soğuk duş

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Vardar ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Güncellenme 17 Ağustos 2017 23:09

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedon ekibi Vardar karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, rakibine 2-0 mağlup oldu.

20.dakikada Vardar, Tigran Barseghyan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

90+2'de Vardar, Mehmet Topal'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Uzatma dakikalarında Vladica Brdarovski'nin orta sahada kendisine yaptığı faulün ardından sinirlenerek rakibine tekme atan Josef De Souza, direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.