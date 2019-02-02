Fenerbahçe'nin yüzü gülmeye başladı

Uzun zamandır düşüş yaşayan Fenerbahçe'nin yüzü son iki maçta güldü. Sarı-lacivertliler, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

Güncellenme 02 Şubat 2019 11:36

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bir süredir düşüş yaşayan Fenerbahçe, evinde Göztepe’yi konuk etti. Fenerbahçe, maçın yedinci dakikasında Roberto Soldado’nun golü ve 73. dakikadaki yeni transferi Victor Moses'ın golü ile mücadeleyi 2-0 kazandı.

Jerome, kırmızı kart gördü

Göztepe’nin başarılı oyuncusu Jerome, 49. dakikada Sadık Çiftpınar'a yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart gördü. Mehmet Topal ise gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.

Tolgay Arslan ilk kez Fener forması giydi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Tolgay Arslan, 62. dakikada Benzia yerine oyuna dahil olurken, ilk kez çubuklu formayı giymiş oldu. Serdar Aziz de yedek kulübesinde şans bulamadı.

Fenerbahçe, 23 puana yükseldi

Maç sonrası Sarı-lacivertliler, 23 puana yükselirken, orta sıralara doğru yol almaya başladı. Göztepe ise 22 puanda kaldı. Fenebahçe ligde bir sonraki hafta Kayserispor'a konuk olacak. Göztepe ise deplasmanda Alanyaspor'u konuk edecek.