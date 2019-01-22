Fenerbahçe'nin galibiyet arayışları yine mutsuz bitti

Devre arası sonrası galibiyet arayışları olan Fenerbahçe, Bursaspor’la 1-1 berabere kaldı.

Güncellenme 22 Ocak 2019 11:35

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bursaspor’la karşılaştı. Başarılı bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 90. dakikada Bursaspor’dan gelen gol sonucu maçtan 1-1 ayrıldı.

Aytaç’ın attığı gol hakkında tartışma yaşandı

Fenerbahçe’nin golünü 20. dakikada Roberto Soldado kaydetti. Bursaspor mücadelesindeki tek golünü 89. dakikada Aytaç Kara attı. Aytaç Kara'nın golünde büyük tartışmalar yaşandı.

Maç 1-1 bitti

Hakem Cüneyt Çakır, VAR odasından gelen uyarı sonrası pozisyonu kenardan izledi. Çakır daha sonra yan hakemini de yanına çağırıp pozisyonu izletti. Daha sonra hakem Cüneyt Çakır golü verdi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Bursaspor puanını 22 yaptı

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin puanı 17 olurken, Bursaspor puanını 22 yaptı. Fenerbahçe, Süper Lig'den en son 5 hafta önce Alanyaspor'u mağlup edebilmişti. Bursa deplasmanında galibiyete çok yaklaşan sarı-lacivertliler, skor avantajını koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, ligin 19. haftasında Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bursaspor ise gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.