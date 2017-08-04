Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde rakibi Vardar

UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'ı kupa dışına atarak play-off'a yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Makedonya'nın Vardar takımı oldu.

Güncellenme 04 Ağustos 2017 21:05

UEFA Avupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırmayı başarmıştı.

Gruplara kalma yolunda son iki karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'nin rakibi Makedonya'dan Vardar takımı ile eşleşti.

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 17, rövanşları ise 24 Ağustos'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'ndaki tüm eşleşmeler ise şu şekilde:



Shkendija - Milan

Panathinaikos - Athletic Bilbao

Apollon - Midtjylland

Osijek - Austria Wien

FH - Braga

Crvena Zvezda - Krasnodar

Club Brugge - AEK

Everton - Hajduk Split

Viitorul - Salzburg

Maritimo - Dinamo Kiev

Ajax - Rosenborg

Altach - Maccabi Tel Aviv

BATE - Olexandriya

Dinamo Zagreb - Skenderbeu

Ludogorets - Süduva

Domzale - Marsilya

Partizan - Videoton

Utrecht - Zenit

Legia - Sheriff

Plzen - AEK Larnaca

PAOK - Östersund

NTV