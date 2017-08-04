Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde rakibi Vardar
UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'ı kupa dışına atarak play-off'a yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Makedonya'nın Vardar takımı oldu.
UEFA Avupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırmayı başarmıştı.
Gruplara kalma yolunda son iki karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'nin rakibi Makedonya'dan Vardar takımı ile eşleşti.
Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 17, rövanşları ise 24 Ağustos'ta yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'ndaki tüm eşleşmeler ise şu şekilde:
Shkendija - Milan
Panathinaikos - Athletic Bilbao
Apollon - Midtjylland
Osijek - Austria Wien
FH - Braga
Crvena Zvezda - Krasnodar
Club Brugge - AEK
Everton - Hajduk Split
Viitorul - Salzburg
Maritimo - Dinamo Kiev
Ajax - Rosenborg
Altach - Maccabi Tel Aviv
BATE - Olexandriya
Dinamo Zagreb - Skenderbeu
Ludogorets - Süduva
Domzale - Marsilya
Partizan - Videoton
Utrecht - Zenit
Legia - Sheriff
Plzen - AEK Larnaca
PAOK - Östersund
NTV