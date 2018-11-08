Fenerbahçe'nin Abdullah Avcı planı!

Cocu ile yolları ayıran Fenerbahçe, bu sezonu bir şekilde bitirip, gelecek sezonun başında Abdullah Avcı'yı getirme planları yapıyor.

Güncellenme 08 Kasım 2018 16:33

Phillip Cocu ile yolları ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda bir numaralı hedefin Abdullah Avcı olduğu iddia edildi. Buna göre yönetim, gelecek sezonun başında Abdullah Avcı’yı takımın başına getirmek istiyor. Bu senenin ise nasıl biteceği merak konusu oldu.

Futbol Arena’nın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi son dönemde birçok hocayı değerlendirmeye aldı. Buna göre yönetim, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile gelecek sezon için prensip anlaşması sağladı ve bu sezonu bir şekilde bitirme hedefinde.

Yönetim sonuçların çok kötü gitmesi durumunda gelecek günlerde, geçici bir teknik adam göreve gelebilir. Temel plan ve hedefin gelecek sezon Abdullah Avcı ile çalışmak olduğu da vurgulandı.

Abdullah Avcı'nın Başakşehir ile sözleşmesi bu yaz sonunda sona eriyor.