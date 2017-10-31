Fenerbahçeli Valbuena'yı Kayseri maçı yıktı!

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, Kayserispor maçında yedikleri son golle sahada yıkıldı.

Güncellenme 31 Ekim 2017 17:31

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Valbuena'yı ikinci yarıda oyundan çıkarmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Gol gelince yıkıldı

Fransız yıldız, son dakikada Gyan'ın attığı gol sonrası takımın en üzgün ismiydi. Öyle ki Valbuena, golün şokunu kendini Kadıköy'ün çimlerine bırakarak yaşadı.

Derbiden de oyuncudan çıkmıştı

Galatasaray derbisinde de oyundan çıkarılan Valbuena'ya sahip çıkan Sarı-Lacivertli taraftarlar, Kocaman'ı da bu yolla sert şekilde eleştirdi.