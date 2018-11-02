Fenerbahçeli taraftarlar şimdiden yollara düştü
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlar yola çıktı.
Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Dev derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Bu kapsamda takımını TT Arena’da desteklemek isteyen Fenerbahçe taraftarı şimdiden yollarda düştü.
Ülker Stadyumu önünde saat 16:00’da toplanan taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra kulüp tarafından organize edilen otobüslere bindi.
Fenerbahçeli taraftarlar, 30 otobüsle maçın oynanacağı TT Arena Stadyumu’na doğru yola çıkarken, güvenlik tedbirleri artırıldı.