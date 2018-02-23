Fenerbahçeli oyuncu dev derbi öncesi sakatlandı!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mathieu Valbuena antrenmanda ağrı hissederek çalışmayı yarıda bıraktı.

Güncellenme 23 Şubat 2018 16:26

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe Kulübü internet sitesinden yaptığı açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptıkları belirtildi.

Valbuena kadroda olacak mı?

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena antrenmanda ağrı hissederek çalışmayı yarıda bıraktı. Yarın MR'ı çekilecek Valbuena'nın Beşiktaş maçında oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.