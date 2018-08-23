Fenerbahçe'den yeni transfer bombası
Fenerbahçe, Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu.
Michael Frey'in transferi için anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu.
4 yıllık sözleşme imzalandı
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, İsviçre'nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki santrafor Michael Frey'i bonservisiyle birlikte kadroya katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varıldığı, oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
24 yaşındaki santrfor oyuncusu Michael Frey, saat 14:00'te İstanbul Atatürk Havalimanına ulaşacak.
Geçen sezon 36 maça çıktı
Geçen sezon Zurich formasıyla 36 maça çıkan yıldız oyuncu, 16 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.