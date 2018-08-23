Fenerbahçe'den yeni transfer bombası

Fenerbahçe, Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Güncellenme 23 Ağustos 2018 13:14

Michael Frey'in transferi için anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu.

4 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, İsviçre'nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki santrafor Michael Frey'i bonservisiyle birlikte kadroya katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varıldığı, oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

24 yaşındaki santrfor oyuncusu Michael Frey, saat 14:00'te İstanbul Atatürk Havalimanına ulaşacak.

Geçen sezon 36 maça çıktı

Geçen sezon Zurich formasıyla 36 maça çıkan yıldız oyuncu, 16 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.

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