Fenerbahçe'den Volkan Demirel'i sevindiren haber
Zor günler geçiren Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Volkan Demirel'i yeniden kadrosuna katabilir.
Fenerbahçe’de Ankaragücü yenilgisi sonrası teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrılırken, yönetim flaş kararlar almaya devam edecek.
Kadro dışı kalanlar takıma geri kazandırılacak
Yöneticilerle yaptığı toplantıda acil ve radikal kararların verilmesi gerektiğini vurgulayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İlk etapta kadro dışı olan futbolcuları takıma geri kazandıralım" ifadelerini kullandı.
Volkan Demirel affedilecek
Galatasaray derbisi öncesinde kaptan Volkan Demirel, hem tecrübesi hem de takıma ağabeylik yapması için affedilecek.