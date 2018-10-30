Fenerbahçe'den Volkan Demirel'i sevindiren haber

Zor günler geçiren Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Volkan Demirel'i yeniden kadrosuna katabilir.

Güncellenme 30 Ekim 2018 14:22

Fenerbahçe’de Ankaragücü yenilgisi sonrası teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrılırken, yönetim flaş kararlar almaya devam edecek.

Kadro dışı kalanlar takıma geri kazandırılacak

Yöneticilerle yaptığı toplantıda acil ve radikal kararların verilmesi gerektiğini vurgulayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İlk etapta kadro dışı olan futbolcuları takıma geri kazandıralım" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel affedilecek

Galatasaray derbisi öncesinde kaptan Volkan Demirel, hem tecrübesi hem de takıma ağabeylik yapması için affedilecek.