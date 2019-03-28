Fenerbahçe'den Volkan çıkmazı! İşte alınan karar...

Yeni sezonda şampiyonluk yarışında olmak isteyen Fenerbahçe, ekibini şimdiden oluşturmak için harekete geçti.

Güncellenme 28 Mart 2019 13:10

Fenerbahçe yeni sezona güçlü girmek için ve kadrosunu oluşturmak için şimdiden harekete geçti. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 31 puanla 13. sırada bulunan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak istiyor. Sarı-lacivertli ekibin önemli gündemlerinden biri de 37 yaşındaki file bekçisi Volkan Demirel'in takımdaki durumu.

Kadro dışı kalmış, daha sonra affedilmişti

2002’den bu yana Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel, sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Başkan Ali Koç, konuyla ilgili olarak, "Volkan Demirel'in son senesi. Mukavelesi seneye bitiyor. Önümüzdeki yıl Berke ve Harun var" ifadelerini kullanmıştı. Volkan daha sonra dönemin yardımcı antrenörü Koeman'ın üzerine yürüdüğü ve başkanvekili Semih Özsoy'a, Ali Koç'un bulunduğu ortamda saygısızlık yaptığı gerekçesiyle kadro dışı kaldı. Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından ise affedildi.

Sezon sonunda yollar ayrılacak

Ali Koç, Volkan'ın son senesi olacağı görüşünden geri adım atmadı. Başkan ve yöneticiler, 37 yaşındaki file bekçisiyle sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor. Başkan Koç, yeni sezonda özellikle 19 yaşındaki Berke Özer'in daha fazla şans bulmasını istiyor. Sportif direktör Damien Comolli'nin de görüşü bu yönde.

Ersun Yanal’ın görüşü ne?

Ersun Yanal ise farklı düşünüyor. Tecrübeli teknik adam, yeni sezon öncesi kadroda ciddi bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor. Büyük değişimin yaşanacağı sezonda, 17 yıldır Sarı- Lacivertli formayı terleten Volkan Demirel'in kendisine fazlasıyla yardımcı olacağı görüşünde. Yanal, bu nedenle Volkan'ın en azından 1 sezon daha kalmasından yana. Tarafların bu konuyla ilgili olarak sezon sonunda toplantı yaparak, son kararı verecekleri öğrenildi.