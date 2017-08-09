Fenerbahçe'den Soldado açıklaması

Güncellenme 09 Ağustos 2017 16:10

Fenerbahçe'den resmi Soldado açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Villarreal'in tecrübeli forveti Roberto Soldado'yla anlaşma sağladığı duyuruldu. Soldado bu akşam saat 22:00'de İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe, uzun süredir arayış içinde olduğu forvet transferinde mutlu sona ulaştı ve Villarreal'in yıldız forveti Roberto Soldado'yla anlaşma sağladı. Fenerbahçe Kulübü konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Roberto Soldado ve takımı Villarreal ile yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensipte anlaşmaya varmıştır.



Roberto Soldado, 09 Ağustos 2017 Çarşamba günü (Bu akşam) saat 22.00’de İstanbul Atatürk Havaalanı’na gelecek ve görüşmelere burada devam edilecektir. Konu ile ilgili detaylı açıklama daha sonra kulübümüz tarafından yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız...."

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