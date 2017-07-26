Fenerbahçe'den Kjaer hakkında açıklama

Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşma için kadroya dahil edilmeyen Kjaer'in sol arka üst adalesinde zorlanma olduğu açıklandı.

Güncellenme 26 Temmuz 2017 22:01