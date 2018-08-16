Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle
Fenerbahçe'nin Alanyaspor forması giyen ve Galatasaray tarafından istenilen milli futbolcu Emre Akbaba için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.
Emre Akbaba’nın transferi savaşında ortalık kızıştı. Bein Sports'un iddiasına göre, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor forması giyen milli futbolcu Emre Akbaba için resmi teklifte bulundu.
Fenerbahçe'den açıklama
Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Comolli, Islam Slimani'nin imza töreninde Emre Akbaba transferiyle ilgili, dedikodular üzerine konuşmayacağını, transfer gerçekleşirse duyulacağını söyledi.
Albayrak'tan açıklama
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası Emre Akbaba'yla ilgili konuşan Albayrak da, kulübün imkanları doğrultusunda transfer yapmaya uğraştıklarını, oyuncu ve kulübü için hayırlısının olmasını dilediğini, artık transfer yapmanın kolay olmadığını, her şeyi zamanın göstereceğini belirtti.