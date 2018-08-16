Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle

Fenerbahçe'nin Alanyaspor forması giyen ve Galatasaray tarafından istenilen milli futbolcu Emre Akbaba için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 16:01