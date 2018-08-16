Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle

Fenerbahçe'nin Alanyaspor forması giyen ve Galatasaray tarafından istenilen milli futbolcu Emre Akbaba için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 16:01

Emre Akbaba’nın transferi savaşında ortalık kızıştı. Bein Sports'un iddiasına göre, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor forması giyen milli futbolcu Emre Akbaba için resmi teklifte bulundu.

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Comolli, Islam Slimani'nin imza töreninde Emre Akbaba transferiyle ilgili, dedikodular üzerine konuşmayacağını, transfer gerçekleşirse duyulacağını söyledi.

Albayrak'tan açıklama

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası Emre Akbaba'yla ilgili konuşan Albayrak da, kulübün imkanları doğrultusunda transfer yapmaya uğraştıklarını, oyuncu ve kulübü için hayırlısının olmasını dilediğini, artık transfer yapmanın kolay olmadığını, her şeyi zamanın göstereceğini belirtti.

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