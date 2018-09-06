Fenerbahçe'den flaş Vokan Demirel kararı

Fenerbahçe'de Harun Tekin transferi sonrasında Volkan Demirel'in pasife çekileceği ve ikinci kaleci olarak devam edeceği belirtildi.

Güncellenme 06 Eylül 2018 10:12

Fenerbahçe'de, milli takım arası sonrasında yeni bir döneme giriliyor. Takımın kadrosunda bazı hamleler yapacağı Phillip Cocu’nun iki önemli ismi takımdan kesmeye hazırlandığı belirtildi.

Harun Tekin dönemi başlıyor

Milliyet gazetesinin haberine göre, Harun Tekin transferiyle kaleye hamle yapan Fenerbahçe'de 2002'den bu yana devam eden Volkan Demirel dönemi ciddi anlamda son bulmaya başlıyor.

Volkan Demirel dönemi bitiyor mu?

Takımın birinci kaptanı da olan Volkan'ın sezonun genelinde ikinci kaleci olması bekleniyor. Bir diğer hamle orta sahaya geliyor.

Mehmet Topal da kenara geliyor

Brezilya'dan Gremio'dan Jailson'u getiren sarı-lacivertlilerde, ön libero değişiyor. 2012'den beri teknik adamların değişilmezi olan Mehmet Topal kenara geliyor, 24 yaşındaki Jailson ilk 11'e giriyor. Savunmada da Neustadter'i kenara çekecek olan Cocu, Meksikalı Diego Reyes'le yola devam edecek.