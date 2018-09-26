Fenerbahçe'den flaş Cocu kararı!

Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş derbisinde istenen galibiyet alınmasa da oynana pozitif futboldan memnun kaldı.

Güncellenme 26 Eylül 2018 10:49

Fenerbahçe yönetimi sezonun başında bu yana oynanan maçlarda, sergilenen kötü performans ve alınan başarısız sonuçlarla koltuğu sallanan Cocu'yla Beşiktaş derbisi sonrası devam etme kararı aldı.

Ali Koç, Cocu’ya süre verdi

Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş derbisinde istenen galibiyet alınmasa da oynana pozitif futbol sonrası yönetim memnun kaldı. Ali Koç, Hollandalı teknik adama zaman verilmesi konusunda ısrarcı.

B planı var

Fenerbahçe, kısa dönem içerisinde teknik adam değişikliği düşünmüyor. Cocu ile devam eden Fenerbahçe yönetimi, B planını da elinde tutuyor.

Beklentilere yanıt veremedi

Yeniden yapılanan Fenerbahçe'nin başında 9 resmi maça çıkan Phillip Cocu beklentilere yanıt veremedi. Hollandalı hoca yönetiminde Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.