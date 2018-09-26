Fenerbahçe'den flaş Cocu kararı!
Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş derbisinde istenen galibiyet alınmasa da oynana pozitif futboldan memnun kaldı.
Fenerbahçe yönetimi sezonun başında bu yana oynanan maçlarda, sergilenen kötü performans ve alınan başarısız sonuçlarla koltuğu sallanan Cocu'yla Beşiktaş derbisi sonrası devam etme kararı aldı.
Ali Koç, Cocu’ya süre verdi
Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş derbisinde istenen galibiyet alınmasa da oynana pozitif futbol sonrası yönetim memnun kaldı. Ali Koç, Hollandalı teknik adama zaman verilmesi konusunda ısrarcı.
B planı var
Fenerbahçe, kısa dönem içerisinde teknik adam değişikliği düşünmüyor. Cocu ile devam eden Fenerbahçe yönetimi, B planını da elinde tutuyor.
Beklentilere yanıt veremedi
Yeniden yapılanan Fenerbahçe'nin başında 9 resmi maça çıkan Phillip Cocu beklentilere yanıt veremedi. Hollandalı hoca yönetiminde Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.