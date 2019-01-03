Fenerbahçe'den Emre Mor atağı

Bu sezon parlak bir oyun sergileyemeyen Fenerbahçe, Celta Vigo’dan Emre Mor'u transfer etmek için harekete geçti.

Güncellenme 03 Ocak 2019 10:48

Sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. Sırada tamamlayarak taraftarda büyük hayal kırıklığına yol açan Fenerbahçe, sağma transferler için harekete geçti. İspanya basını, Fenerbahçe’nin Celta Vigo’da forma giyen Emre Mor’u transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı. Forvetin her bölgesinde top koşturabilen Emre Mor, Celta’da düzenli olarak forma giyemiyor.

Dortmund’dan transfer olmuştu

Daha önce Dortmund’dan Celta Vigo’ya 13 milyon euroya transfer olan milli oyuncu Emre Mor, aranılan performansı gösteremedi. İki kez kadro dışı bırakılan Emre Mor, her seferinde affedilse de Celta’da bir türlü düzen tutturamadı.

Transfer için iki seçenek

Fenerbahçe, Emre Mor’u transfer etmek için iki yol deniyor. Kanarya ilk seçenekte bu oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı teklif etti.

İkinci seçenek ne?

İkinci seçenekte ise Fenerbahçe, “Ozan Tufan’ı size verelim, Emre Mor’u alalım” önerisini sundu. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, Emre’nin süratinden Fener’de faydalanmayı ve onu yeniden Türk Milli Takımı’nın hizmetine sunmayı planladığı da Marca’nın haberinde yer aldı.

Takımdan cevap bekleniyor

Genç yetenek için Celta Vigo’nun vereceği kararın beklendiği belirtilirken, Emre’nin bu sezon yalnızca 9 maçta forma giydiği ortaya çıktı.