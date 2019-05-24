Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na yöneticilik teklifi!

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak için cazip bir teklif sundu.

Güncellenme 24 Mayıs 2019 14:29

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’in 38 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. İddiaya göre Emre de futbol kariyerinin son yılını Fenerbahçe’de forma giyerek bitirmek istiyor.

Fenerbahçe’den “kaptanımız ol" teklifi

Başkan Ali Koç'la Emre Belözoğlu arasında ilk görüşme gerçekleşti. Koç, yıldız futbolcuya 3 yıllık bir plan sundu.

Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'de jubile yapıp, daha sonra sarı-lacivertli takıma idareci olarak hizmet etmesi yönünde bir teklif yapan Ali Koç, "Senin gibi bir kaptana ihtiyacımız var. Takım olgusunu oluşturamadık, sen gelirsen bu olgu oluşur. Takıma dön 1 yıl daha futbol oyna, kaptanımız ol" dedi.

İdari kadroda yer alacak

Başkan'ın bu sözlerine, "Söz konusu Fenerbahçe'yse her türlü göreve hazırım" diyerek cevap veren Emre, teklifi kabul etti. Milli futbolcu, 1 yıl oynayıp jübile yaptıktan sonra, takımın idari kadrosunda yer almaya da sıcak bakıyor.