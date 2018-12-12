Fenerbahçe'de Yanal dönemi! O isimler hedefte

Cocu sonrası teknik adam arayışında olan Fenerbahçe, Ersun Yanal ile anlaştı.

Güncellenme 12 Aralık 2018 11:35

Bir süredir Teknik adam arayışında olan Fenerbahçe, Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Bu sorunu aradan çıkaran sarı-lacivertliler, başarılı bir kadro için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Babel ve Tolgay hedefte

Bu sezon başarısız bir oyun sergileyen takım, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Fenerbahçe bu kapsamda, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ryan Babel ve Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Ali Koç, Orman’la görüştü

AMK gazetesindeki habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, kulübün hedefindeki isimler için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile bizzat görüştü. İddiaya göre iki başkan takas konusunda prensipte anlaşmaya vardı.

Ozan, Beşiktaş’a gidiyor

Bu kapsamda Fenerbahçe, sezon başından bu yana kadro dışı olan Ozan Tufan’ı Beşiktaş’a verecek. Ozan Tufan’ın yanı sıra Beşiktaş’a para da ödeyecek olan Fenerbahçe, hem Babel hem de Tolgay’ı renklerine bağlayacak.

Burak Yılmaz da Ersun Yanal’ın hedefinde

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan ve imza hazırlığında olan Ersun Yanal’ın iki isme sıcak baktığı ileri sürülen haberde, Yanal’ın forvet için sürpriz isimler düşündüğü belirtildi. Yanal’ın, Başakşehir oyuncusu Emmanuel Adebayore, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ı da yönetime sunduğu ileri sürüldü.

Kadro dışındaki 4 isme af talebi

Öte yandan, Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’de daha önce kadro dışı kalan Dirar, Volkan Demirel, Aatif ve Ozan Tufan’ın affedilmesi konusunda tavsiye verdiği öner sürüldü. İddiaya göre Yanal, bir Fransız stoper istiyor.