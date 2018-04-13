Fenerbahçe'de "Valbuena" çıkmazı!

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'a Valbuena için "11'de oynat" baskısı yapılıyor.

Güncellenme 13 Nisan 2018 12:33

Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'nin gündeminden düşmek bilmiyor. Araştırmaların yıldız oyuncunun sonradan girdiği oyunlarda daha başarılı olduğunu söylemesine karşılık Aykut Kocaman'a "11'de oynat" baskısı yapıldığı iddia edildi.

Ün oyuncu uyumlu

Osmanlıspor maçına sonradan giren ve oyunun kaderini değiştiren deneyimli oyuncu Roberto Soldado ve Giuliano ile uyumu takdirle karşılanıyor. Kocaman ise Valbuena'ya hamle oyuncusu gözüyle bakıyor.

İlk 11’de oynatabilir

Haftanın başından itibaren taktik idman tercihini Aatif'tan yana kullanacak gibi dursa da camianın beklentisi üzerine çareler üreten hoca, Valbuena'yı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de oynatabilir.

Kocaman’ın planı ne?

Bahsi geçen üçlüyü aynı zamanda sahada bulundurma ihtimalini de göz önüne alan Kocaman, böyle bir tercihte bulunursa Aatif ve Fernandao'yu kulübede oturtacak. İddiaya göre, Alper Potuk'u da oyuna girmesi beklenirken, kazanan kadronun bozulmayacağı belirtildi.