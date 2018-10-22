Fenerbahçe'de ümitsizlik hakim

Süper Lig’e kötü başlayan Fenerbahçe bir türlü istediği başarıyı elde edemedi. Takım son olarak Sivasspor deplasmanında da iki puan bıraktı.

Güncellenme 22 Ekim 2018 11:06

İlk yarıda eline geçen her fırsatı kaçıran Fenerbahçe’nin soyunma odasında üzüntü ve sessizlik hakimdi. Başkan Ali Koç da maç sonrası soluğu futbolcularının yanında aldı. Daha önce de Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında soyunma odasına giren Koç, kaybedilen iki puanın ardından takımla buluştu.

“Benden günah gitti”

Beyaz TV'nin haberine göre Koç, "Burası Fenerbahçe kulübü. Giydiğiniz formaya bir bakın. Bir de puan durumuna bir bakın. Tarihimizde böyle bir utanç yok. Sizlere sürekli aynı şeyleri söylemekten yoruldum. Neden olmuyor? Takımı bu duruma siz getirdiniz. Bu durumdan çıkaracak olanlar da sizlersiniz. Taraftarlar önünde kredimiz kalmadı. Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kazanmaktan başka çareniz yok. Fenerbahçe kümeye diye bağıran tribünleri duydunuz mu? Bundan hiç utanmadınız mı? Bundan sonra olacakların sorumlusu sizsiniz. Benden günah gitti." dedi.

İlk yarı Cocu ile devam

Bundan böyle her maçı kazanmak zorunda olduklarını belirten Ali Koç, ikinci yarıda kaçan pozisyonlardan yakındı. Sahadaki oyunun herkesi fazlasıyla üzdüğünü belirten Koç, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarının son şanslar olduğunu vurguladı. Alınan kötü sonuçlara rağmen Başkan Koç, ligde ilk yarının sonuna kadar Phillip Cocu ile devam etme ısrarını sürdürüyor.

Galatasaray kaşılaşması Cocu için kader maçı

Ancak deplasmandaki Galatasaray maçı, Hollandalı hoca için kritik virajlardan biri olacak. Bu karşılaşmada olumsuz bir durum yaşanırsa, Koç'un devre arasından önce de harekete geçebileceği ifade edildi.