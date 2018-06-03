Fenerbahçe'de tarihi gün! Yeni başkan kim olacak?

Fenerbahçe bugün Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki başkanlık yarışına ev sahipliği yapıyor.

Güncellenme 03 Haziran 2018 14:24

Fenerbahçe Spor Kulübü bugün tarihi bir gün yaşıyor. Başkan Aziz Yıldırım ile başkan adayı Ali Koç Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için yarışıyor. Dün gergin geçen kongrede kozlarını paylaşan adaylardan biri bugün başkan olacak.

Fenerbahçe'nin 20 yıllık başkanı Aziz Yıldırım ile Ali Koç başkanlık için yarıştığı kongreye rekor katılım var. Fenerbahçe genel kurulu, kulüp tarihinde ilk kez statta düzenlenecek ve aidatını yatıran 26 bin iki yüz üye oy kullanabilecek.

Oy verme işlemlerinin başladığı programda, Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç oyunu kullanırken, başkan Aziz Yıldırım ise 36 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

Fenerbahçe'nin kalecisi ve kaptanı Volkan Demirel ile takımın eski oyuncularından Emre Belözoğlu genel kurula katılarak oy kullandılar.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarışacağı seçim öncesinde oy pusula renkleri de belli oldu. Ülker Stadı’nda dün yapılan kongrenin ilk gününde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün davetiyle Yıldırım adına Şekip Mosturoğlu, Koç adına da Semih Özsoy kürsüye gelerek kullanılacak oyların rengini belirlediler. Buna göre sarı pusula Aziz Yıldırım, beyaz pusula da Ali Koç oldu.

Seçim programı ise şu şekilde:

■ Adaylar, yönetim kurulu ve diğer kurul listelerini açıklayacak.

■ Saat 10.00’dan itibaren oy verme işlemi başlayacak.

■ Saat 17.00’de bu işlem bitecek ancak sıraya giren kişiler oy verebilecek.

■ Verilecek bir işaretle, tüm sandıklar aynı anda açılacak.

■ Günün sonunda genel kurul divanı, Fenerbahçe’nin yeni başkanını seçecek.

Seçim kapsamında açıklama yapan Aziz Yıldırım, kulübe sponsorluklarla beraber 150 milyon lira vereceğini, Ali Koç'un da parayı koyması gerektiğini, ben artırdım, sen artırdın gibi bir durumun söz konu olmayacağını, sponsorlarla beraber 150 milyon verdiğini söyledi.

Ali Koç ise, Aziz Yıldırım'ın 1 fazlasını vereceğini söyledi.