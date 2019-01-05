Fenerbahçe’de Ozan Tufan krizi çözüldü. Buna göre Ozan, sezon sonuna kadar Alanyaspor'da forma giyecek.

Güncellenme 05 Ocak 2019 15:57

Fenerbahçe’de kriz haline gelen Ozan Tufan olayı kiralık formülü ile çözüldü. Fenerbahçe’de geleceği belirsiz olan Ozan Tufan’ı Aytemiz Alanyaspor kiralayacak.

Buna göre Ozan Tufan sezon sonuna kadar Alanyaspor’da top koşturacak.

Ersun Yanal’ın gelişi ile tekrar kadroya dönen oyuncular arasında yer bulamayan Tufan, Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde eski formuna kavuşacağı tahmin ediliyor.

Aykut Kocaman’ın kadro dışı bıraktığı ve Cocu döneminde de kadroda yer bulamayan Ozan, bu sezon da hiçbir maçta forma giyemedi.

Oyuncunun alacağı ücret ve kiralama bedeline ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.