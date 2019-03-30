Fenerbahçe'de "Mata" heyecanı!

Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Juan Mata, Soldado’yu arayarak takım hakkında bilgi istediği öğrenildi.

Güncellenme 30 Mart 2019 11:27

Fenerbahçe’nin bir süredir peşinde olduğu Juan Mata, Valencia’dan eski takım arkadaşı Soldado’yu arayarak takım hakkında bilgi istedi.

Bu gelişme Fenerbahçe’yi heyecanlandırdı

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için şimdiden hazırlıklara başlayan Fenerbahçe, özellikle orta alan yapacağı takviyede takıma liderlik yapabilecek kapasitede birini istiyordu. O isimlerden birisi de sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi szona erecek olan İspanyol yıldız Juan Mata'ydı. Flaş gelişme camiada herkesi heyecanlandırdı.

Fenerbahçe hakkında bilgi istedi

Takvim'de yer alan habere göre; Juan Mata 2010/11 sezonunda Valencia'da birlikte forma giydiği Roberto Soldado'yu arayarak kendisine daha önce teklif yapan Fenerbahçe hakkında bilgi istedi. Soldado da bilgileri kendisine iletti.

Mata temaslara devam ediyor

Soldado'nun Mata'ya "Fenerbahçe zannettiğinden de büyük bir kulüp. Burada kendini gerçek bir yıldız gibi hissedersin" dediği öğrenildi. Bu arada yönetim de Mata için temaslarına devam ediyor.

La Liga takımları ile de görüşme halinde

Mata'nın menajeriyle daha önce görüşen Comolli'nin 30 yaşındaki yıldıza 5 milyon Euro civarında imza parası teklif ettiği iddia ediliyordu. Mata'yı bazı La Liga ekiplerinin istediği de gelen haberler arasında.