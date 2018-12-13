Fenerbahçe'de Cocu remen gitti! Ersun Yanal ne zaman açıklanacak?

Cocu ile sözleşmeyi karşılıklı fesheden Fenerbahçe'de Ersun Yanal ismi her an açıklanabilir.

Güncellenme 13 Aralık 2018 12:04

Teknik direktör Ersun Yanal'la anlaşmaya varan ve kötü gidişattan bir önce kurtulmaya çalışan Fenerbahçe, Phillip Cocu'nun sözleşmesini resmen feshettiğini duyurdu. Cocu ile yolları resmiyette de ayıran Fenerbahçe’nin Yanal’ı ne zaman açıklayacağı ise merak konusu oldu.

Sözleşme feshedildi

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde Cocu ile sözleşmenin feshedilmesi sonrası açıklama yapıldı.

Fenerbahçe’den açıklama

Açıklamada, kulübün teknik direktörü Phillip Cocu ile olan sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiği, bu süreçte işbirliği ve olumlu tutumu nedeni ile kendisine teşekkür ettikleri, Cocu’nun gelecek hayattaki kariyerinde başarılar diledikleri belirtildi.

Ankaragücü yenilgisi bardağı taşırdı

Fenerbahçe, Cocu’yu 22 Haziran’da takımın başına getirdiği duyurmuştu. Üst üste alınan yenilgiler sonrası suyu ısınan Cocu, Fenerbahçe’nin 28 Ekim’de Ankaragücü’ne 3-1 yenilmesi ile takımdan gönderilmişti.

Fenerbahçe, Yanal’ı ne zaman açıklayacak

Gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal’la bir araya gelmiş ve 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştı. Cocu’nun sözleşme feshi sonrası da Fenerbahçe’nin her an Yanal’ı açıklayabileceği belirtildi.