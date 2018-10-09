Fenerbahçe'de "Cocu" çıkmazı!

Fenerbahçe'de Cocu'nun geleceği tartışma konusu oldu. Yönetim istifa etmeyi düşünmediğini belirten Cocu'yla pazarlık yapıyor.

Güncellenme 09 Ekim 2018 09:15

Fenerbahçe’de Süper Lig’de ve Avrupa’da alınan kötü sonuçlardan sonra Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu’nun geleceği tartışma söz konusu oldu. Son yapılan Başakşehir maçından sonra taraftarlar tarafından istifaya davet edilen Cocu, "İstifa etmeyi düşünmüyorum" dedi.

"1.2 milyon euro’yu al git"

Akşam’ın haberine göre, üç gündür İstanbul’da bulunan Cocu’nun menajeri Rob Jansen ile pazarlıklar devam ediyor. Jansen’in Cocu’nun ve yardımcılarının tüm alacaklarına karşılık yönetimden 3 milyon euro istediği belirtildi. Fenerbahçe ise “1.2 milyon euro’yu al git” dedi. Pazarlığın bu hafta içinde son bulacağı da gelen bilgiler arasında.

Pereira ve Kocaman’ın hala maaşı hala ödeniyor

Haberde ortaya atılan iddialara göre yönetim, tecrübeli hocayı takımdan gönderdikten sonra yeni gelecek hocayla birlikte Aykut Kocaman, Pereira ve Cocu’ya da para ödeyecek. Eski teknik adamlardan, Pereira ve Kocaman’ın hala maaşını ödeniyor.

Cocu, sezon sonuna kadar alacaklarını tahsil edecek

Görevine son verilmesi durumunda Cocu, sezon sonuna kadar alacaklarını tahsil edecek. Fenerbahçe bunun yanında, sözleşmeleri devam ederken görevlerine son verdiği Aykut Kocaman’a 1,5 milyon dolar, Vitor Pereira’ya ise 2,3 milyon euro ödemek zorunda kalmıştı. Portekizli teknik adamın ödemeleri uzun süredir devam ediyordu.

7 haftada 19 puan kaybı yaşandı

Fenerbahçe'de 8 haftada topladığı 8 puanla tarihinin en kötü istatistiğini yaşarken, Cocu kariyerinde daha kötüsünü de yaşadı. 2013-14 sezonunda çalıştırdığı PSV, Eredivisie'nin 10. haftasında Groningen'e mağlup olmuş, ardından oynadığı 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik almıştı. Toplamda da 7 haftada 19 puan kaybı yaşamıştı.

PSV ile şampiyonluğa ulaştı

Hollandalı çalıştırıcı daha sonra 14/15, 15/16, 17/18 sezonlarında PSV ile şampiyonluğa ulaşmıştı.