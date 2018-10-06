Fenerbahçe'de başka isimler de kadro dışı kalabilir

Fenerbahçe'de Cocu'nun takımda istemediği Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı bırakıldı.

Güncellenme 06 Ekim 2018 10:39

Süper Lig’de ve Avrupa’da kötü günler geçiren Fenerbahçe’de Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'nun aldığı karar doğrultusunda takımda olması istenmeyen Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı bırakıldı.

Comolli ve Cocu, Ali Koç’a rapor sundu

Comolli ve Cocu tarafından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sunulan rapor doğrultusunda takımdaki uyumu bozduğu ve istenilen çalışmayı yapmadıkları belirtilen futbolcuların uzaklaştırılmaları istendi. Başkan Ali Koç'un gerekli işlemlerin yapılmasını söylemesi üzerine oyuncular takımdan uzaklaştırıldı.

Devre arası başka takım bulmaları istendi

Cocu'nun oyun sistemine uymadıkları ve takımdaki ahengi bozdukları gerekçesi ile süresiz kadro dışı bırakılan Volkan, Aatif ve Dirar'ın Dereağzı'nda altyapı takımı ile çalışmalarını sürdüreceği, devre arasında ise kendilerinden başka takım bulmaları istendiği öğrenildi.

Başka isimler de kadro dışı kalabilir

Öte yandan sarı lacivertli ekipte Cocu ile arasında sorun bulunan başka isimlerin de önümüzdeki günlerde aynı şekilde kadro dışı bırakılması ve devre arasında bu oyuncularla da yolların ayrılması bekleniyor.

“Yönetimin bir bildiği vardır”

Kadro dışı bırakılmasıyla ilgili ilk kez konuşan Volkan Demirel, ''Hayırlısı olsun. Yönetimin bir bildiği vardır. Bana bu safhada konuşmak yakışmaz yaşadıklarımı ben bilirim.'' ifadelerini kullandı.