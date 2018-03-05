Fenerbahçe'de Ali Koç sesleri!

Beşiktaş'tan sonra Akhisarspor'a da yenilen Fenerbahçe'nin taraftarları yönetimi istifaya davet etti.

Güncellenme 05 Mart 2018 14:51

Geçen hafta Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe dün akşam da Akhisarspor'a yenildi. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha alan sarı lacivertlilerin maç sonrası Kadıköy'de sinirleri bayağı bozuldu.

Ali Koç sesleri

Yenilgi sonrası adeta şok yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son dakikalarında Başkan adayı olan Ali Koç'ü öven tezahüratlar yaptı. Sonuca hayli kızgın olan taraftar, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" şeklinde slogan attılar. Hemen hemen tüm tribün bu tezahüratla yankılandı.

"Yönetim istifa"

Karşılaşmanın bitimiyle birlikte ise tepkiler daha da arttı. Ülker Stadı'nda bir süre, "Yönetim istifa" sloganları atıldı. Şampiyonluk yolunda ilerlemeye çalışan Fenerbahçe'nin bu kayıpları büyük tepkilere neden oldu. Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına gidene kadar tepkiler devam etti.

Mahmut Uslu, taraftarla tartıştı

Maçın bitmesi ile "Yönetim istifa" sesleri daha da arttı. Fenerium alt tribünde bulunan taraftarlar hep birlikte "Yönetim istifa" ifadeleri ile tempo tuttu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ise ayağa kalkarak öfkeli taraftarlarla sert şekilde tartışmaya başladı.

İstifa sesleri giderek arttı

Mahmut Uslu'nun çok sinirlendiği gözlemlenirken, yönetimi istifaya çağıran taraftarlarla uzun bir süre söz dalaşı yaşandı. Bu sırada istifaya davet eden sesler git gide yükselirken, Uslu'nun da tartışmayı sürdürdüğü görüldü.