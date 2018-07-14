Fenerbahçe yıldız isimlerin peşinde!

Fenerbahçe, yeni teknik direktör Phillip Cocu’nun çalışma yöntemine uygun isimlerle anlaşmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Güncellenme 14 Temmuz 2018 13:02

Yeni sezonda üç kulvarda başarıyı hedefleyen Fenerbahçe, yeni teknik direktör Phillip Cocu’nun sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak adına yoğun bir mesai içinde. Hollandalı hocanın istediği iki yıldız için önemli mesafe kat edildi.

Andre Ayew ve Bolasie'yi takıma kazandırmak isteyen sportif direktör Comolli, futbolcuların menajerleriyle el sıkıştı. Ayew ve Bolasie; Sarı-Lacivertli takımda oynamayı kabul etti, sıra kulüplerine geldi.

Ayew için Swansea ile kiralama bedeli konusunda masaya oturan Comolli bugün bir sonuç almaya çalışacak.

Ardından rota Everton’a dönecek. Mavi-Beyazlılar’ın yeni hocası Marco Silva’nın, 29 yaşındaki oyuncu için, “Kiralanabilir” rapor vermesi Fenerbahçe’nin iştahını biraz daha kabarttı. Kariyerine Fenerbahçe’de devam etmeyi kabul eden başarılı oyuncunun imzası artık an meselesi.