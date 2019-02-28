Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu gözüne kestirdi

Soldado, Slimani ve Frey’in beklentilerini karşılamaması üzerine Fenerbahçe, golcü arayışına girdi.

Güncellenme 28 Şubat 2019 11:46

Fenerbahçe, bu sezon Soldado, Slimani ve Frey’den istediği verimi alamadı ve ekibine güçlü bir golcü katmak için arayışlara başladı.

Comolli, Giroud ile görüştü

Sabah’ın haberine göre; Fransız yıldız Olivier Giroud'un Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sezon sonu bonservisini alacak oyuncuyu Fenerbahçe gözüne kestirdi. İddiaya göre Sportif Direktör Comolli, Giroud ile bir görüşme yaptı.

Ersun Yanal, çok istiyor

Fransız futbolcunun menajeri ile ön görüşme yağan Comolli’nin Chelsea'li yöneticilerle ise önümüzdeki günlerde temas kuracağı öğrenildi. Giroud'yu Ersun Yanal da takımda görmek istiyor.

Chelsea’de 30 maça çıktı

Bu sezon Chelsea ile 30 maça çıkan Olivier Giroud, 30 maçta 7 gol atarken 5 de asist yaptı. 32 yaşındaki golcünün Avrupa Ligi'ndeki performansı dikkat çekici. Giroud, 7 Avrupa Ligi maçında 6 gol attı.