Fenerbahçe yeni sezon için satılan kombine sayısını duyurdu

Fenerbahçe yeni sezon için satılan kombine sayısının 15 bini geçtiğini duyurdu.

Güncellenme 26 Temmuz 2017 22:03

Fenerbahçe kombine satışlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışlarının bugün itibariyle 15 bin adeti geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe ayrıca haftaya perşembe günü Sturm Graz'la oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için 2 bin 500 bilet satıldığını da duyurdu.

NTV