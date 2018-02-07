Fenerbahçe yarı finale yükseldi! Kupada dev eşleşme
Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u 2-1 yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı ve Beşiktaş'la eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe ilk maçta 2-1 yendiği Akın Çorap Giresunspor ile karşılaştı.
Diabang'ın 13. dakikada attığı golle Akın Çorap Giresunspor 1-0 öne geçti.
Samed'in 18. dakikada attığı golle Fenerbahçe beraberliği yakaladı:1-1
37. dakikada Aatif'ın attığı golle Fenerbahçe 2-1 öne geçti.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fenrbahçe yarı finale yükseldi. Fenerbahçe yarı finalde Beşiktaş ile eşleşti.