Fenerbahçe, Volkan Demirel'e ceza mı kesti?

Fenerbahçeli futbolcular Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın Kayserispor maçında neden yedekte oturduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 03 Eylül 2018 14:37

Fenerbahçe-Kayserispor maçında yedekte oturan Volkan Demirel ve Mehmet Topal’la ilgili çok tartışılacak bir iddia ortaya atıldı. Öte yandan bahsi geçen olayın geçtiğimiz günlerde meydana geldiğini belirtildi.

FutbolArena’nın haberine göre; sportif direktör Damien Comolli, yemek salonundan takımın şoförü Cemal Karakış'ı çıkardı. Volkan Demirel ve Mehmet Topal ise bu duruma karşı çıkarak tepkilerini dile getirdi. Bu süreçte devreye giren yönetimin, iki kaptana da "Patron Comolli" uyarısı öne sürüldü.

Fenerbahçeli futbolcuların Şoför Cemal’i çok sevdiği dile getirildi.