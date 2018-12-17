Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'daki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turun eşleşmeleri yapıldı. Buna göre Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit, Galatasaray da Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Güncellenme 17 Aralık 2018 16:46