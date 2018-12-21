Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu için yapılan kura çekiminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Güncellenme 21 Aralık 2018 11:37

Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunun kura çekimi yapıldı. Bugün saat 11.00’de gerçekleştirilen kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri de katıldı.

Beşinci turu geçen 16 takımın yer aldığı ve çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk müsabakalar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da yapılacak. Rövanş karşılaşmaları ise 22, 23 ve 24 Ocak'ta yapılacak.

Fenerbahçe’nin rakibi

Buna göre Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nın son 16 turundaki rakibi Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor oldu. Fenerbahçe, beşinci turda Giresunspor'u 1-0 ve 5-2 yenerek elemişti.

Galatasaray’ın rakibi

Türkiye Kupası’nın son 16 turunun kura çekiminde Galatasaray’ın rakibi ise Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor oldu. Sarı-kırmızılı ekip, beşinci turda Keçiörengücü'nü 2-1 ve 1-1 yenerek elemişti.