Fenerbahçe ve Galatasaray'ın merak edilen derbi planı!

Tüm gözler bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde. Terim ve Yanal şimdiden hazırlık yapmaya başladı.

Güncellenme 11 Nisan 2019 10:21

Türkiye, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kilitlendi. İki dev takımın teknik adamı da zorlu derbiden galip çıkmak için şimdiden plan yapmaya başladı.

Ersun Yanal’ın planı ne?

Pazar günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını çarşamba günü yaptığı antrenman ile devam ettirdi.

Sarı-Lacivertli takımın idmanında Teknik Direktör Ersun Yanal'ın taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdığı öğrenildi.

Yanal'ı özellikle kanat organizasyonları üzerinde durduğu sağda Dirar ve Ayew ikilisiyle, solda da Hasan Ali ve Moses ile akınlar geliştirten Ersun Hoca, rakip savunmanın dengesini bu şekilde bozup sonuca gitmeyi planlıyor.

Oyunculara hücum emri verdi

Sezonun en kritik maçı gözüyle bakılan Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Fatih Terim, yardımcıları ile birlikte derbinin planını da belirledi. Deneyimli teknik adam, deplasmanda oynayacak olmalarına rağmen oyuncularına aynı iç sahadaki maçlarda olduğu gibi hücum emri verdi.

Fatih Terim’in planı ne?

Galatasaray'da ise Fatih Terim, Kadıköy deplasmanında skoru alana kadar savunmayı ikinci planda tutmayı hedefliyor. Deneyimli teknik adam yapılan taktik antrenmanlarında oyuncularına sık sık 3. bölgede birbirlerine yakın olmaları gerektiğini belirtiyor.

Terim ayrıca maçın kilit noktası olan orta sahada ise topun kontrolünün maksimum seviyede kendilerinde kalması konusuna dikkat çektiği ise gelen haberler arasında.