Fenerbahçe ve Beşiktaş peşinde koştu ama Milan alıyor!

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın peşinde koştuğu yıldız futbolcu Bernard, Milan'la anlaştı.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 16:34

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Bernard, Serie A yolunda.

En fazla adı geçen oyuncu

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından transfer piyasasında ismi en çok geçen isimler arasında yer alan Brezilyalı orta sahanın adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra bir çok Avrupa kulübüyle anılmıştı.

Milan’la görüştü

Son olarak Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile yaptığı transfer görüşmelerinde ekonomik şartlarda anlaşma sağlayamayan 29 yaşındaki yıldız, Milan kulübü yetkilileriyle görüşmek için dün İtalya'ya gitti.

CAS'ın UEFA'nın verdiği men cezasını kaldırdığı İtalyan devi, UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflediği şampiyonluk için Bernard'ı transfer etmeyi planlıyor.