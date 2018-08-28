Fenerbahçe, üç isimle yollarını ayırma kararı aldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ile Damien Comolli'nin üç oyuncuyu takımdan gönderme kararı aldığı öğrenildi.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 12:24

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile Damien Comolli, üç oyuncuyu takımdan gönderme kararı aldı. Sarı-lacivertli ekipte, Mathieu Valbuena, Carlos Kameni ve Roberto Soldado gibi isimler satılacak oyuncular listesine koyuldu.

İddiaya göre, Phillip Cocu ile Damien Comolli, hangi futbolcuların gönderilmesi gerektiği konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.

Buna göre Valbuena’nın listenin ilk sırasına yazıldığı, ardından Kameni’nin daha sonra da Soldado’nun bu listeye girdiği öğrenildi. Bahsi geçen üçlünün aynı anda satılamayacağı da bilinene bir gerçek…

Bu isimlerden birine teklif gelmesi durumunda yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, söz kestikleri yabancıları Türkiye'ye getirtebilecek.