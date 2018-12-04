Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor

Lig tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe, daha şimdiden geçen sezondaki kaybına ulaştı.

Güncellenme 04 Aralık 2018 17:45

Spor Toto Süper Lig’de tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak başarısızlıklarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Tarihinin en kötü performansı

Fenerbahçe, ilk 14 haftada 28 puan kaybedip 14 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler lig tarihinde hiç bu kadar kötü bir sezon geçirmemişti. Takım, devrenin son üç maçında galip gelse bile bu kötü tablodan kurtulmuş olmayacak.

Son üç maçı kazansa bile tablo kötü

Fenerbahçe, bu sezon ilk yarının kalan 3 maçını da kazansa bile devreyi 23 puanla ancak kapatabilecek.

Geçen sezonki kayba daha şimdiden ulaştı

Geçen sezon ligin tamamında 30 puan kaybederken, bu sezon bu rakamı şimdiden yakalamak üzere. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezon 102 puanın 72'sini alan ve ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon 28 puan yitirdi. Fenerbahçe, kalan 20 haftanın tamamında 3'er puan alması durumunda geçen yılki performansını geçebilecek.