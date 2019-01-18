Fenerbahçe taraftarının Talisca hayali suya düştü

İkinci yarıya güçlü girmeyi hedefleyen ve bu kapsamda Talisca'yı transfer edeceği iddia edilen Fenerbahçe'den taraftarlarını üzen haber geldi.

Güncellenme 18 Ocak 2019 15:18

Fenerbahçe Cocu’nun gidişi sonrası Ersun Yanal’ın gelişiyle kadroda yeni bir yapılanmaya girdi. Bu süreçte takıma Talisca’nın transfer edileceği iddia edildi. Beşiktaş’taki performansı ile beğeni toplayan ve 19.2 milyon euroya G. Evergrade'ye giden Talisca, Çin'de de 18 maçta 16 gol 2 asistlik performansıyla ayakta alkışlanıyor. Bu kapsamda Avrupa'ya gitmemeyi göze alan sarı lacivertli kulübün Talisca için kolları sıvadığı iddiası camiayı da heyecanlandırmıştı.

“İmkansız”

Benfica'da 2016-17 sezonunda sorunlar yaşayan Talisca'yı kiralık olarak Beşiktaş'a getiren menajerlerden biri olan Ahmet Bulut, Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe iddiaları için kısa ve net bir açıklamada bulundu. Talisca'nın Çin'den ayrılmayacağını ifade eden Bulut 'OyuncuGuangzhou'dan yıllık net 10-11 milyon euro civarında para kazanıyor, Fenerbahçe'nin Talisca'yı getirmesi çok zor, hatta imkansız' dedi.