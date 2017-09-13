Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçay hayatını kaybetti

Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu Hakan Dinçay, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Güncellenme 13 Eylül 2017 10:09

CNN Türk'te yer alan habere göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu Hakan Dinçay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fenerbahçe Kulübünün asbaşkanlarından Hakan Dinçay, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Dinçay'ın 56 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Kulüp tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Hakan Dinçay'ı tedavi gördüğü hastanede kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yöneticimiz Hakan Dinçay'a Allah'tan rahmet, Dinçay ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: CNN Türk