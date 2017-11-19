Fenerbahçe, Sivasspor'a 4 attı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u Soldado'nun hat-trick yaptığı maçta 4-1 mağlup etti ve 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı

Güncellenme 19 Kasım 2017 22:42

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Galatasaray'ın kaybettiği, Beşiktaş'ın ise berabere kaldığı haftada rakibini yenen sarı-lacivertli ekip 3 hafta sonra kazanarak nefes aldı.

İlk yarıda gol Dirar'dan geldi

Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın istifadan dönmesinin ardından çıktığı ilk maça iştahlı başladı. Önce pres yaparak golü arayan sarı-lacivertli ekip Dirar'la öne geçti.

Maçın 31. dakikasında Janssen'in şutunda ceza sahasında topu önünde bulan Dirar düzgün bir vuruşla topu Sivasspor ağlarına gönderdi. Faslı oyuncunun golüyle ilk yarı 1-0 sona erdi.

Soldado Hat-Rick yaptı

Sivasspor ikinci yarıya adeta golle başladı. 47. dakikada Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Bifouma, Volkan'ın yanından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve maça denge getirdi.

1-1'den sonra kontrolü eline alan Fenerbahçe yeniden baskısın artırdı. Tempolu oyun 61. dakikada golü de getirdi. Büyük bir karambolün yaşandığı pozisyonda topa son vuran Soldado oldu ve maçı 2-1'e getirdi. Golden 3 dakika sonra Bifouma'nın kırmızı kart görmesiyle Sivasspor 10 kişi kaldı.

Bir kişi eksik oynayan rakibi karşısında rahatlayan sarı-lacivertli ekipte Soldado maça damga vurdu. 77. ve 81. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan İspanyol forvet, Süper Lig'deki ilk gollerini Sivasspor'a atmış oldu.

Mücadelenin geri kalan bölümlerinde başka gol olmadı ve Fenerbahçe Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

Galatasaray'la fark 6'ya düştü

Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada kazanan Fenerbahçe, puanını 20'ye çıkardı. Sarı-lacivertli ekip aradaki puan farkını Beşiktaş'la 2, Galatasaray'la 6'ya düşürdü. Sivasspor ise 19 puanda kaldı.