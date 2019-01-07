Fenerbahçe, Portekizli yıldızın peşinde

İki yarıya güçlü girmek isteyen Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'dan sonra Portekizli Adrien Silva için de pazarlık masasına oturdu.

Güncellenme 07 Ocak 2019 11:13

Tarihinde en kötü sezonunu yaşayan ve bulunduğu sıralamadan ikinci devrede kurtulmayı amaçlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk takviyesini Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile yaptı.

Adrien Silva için pazarlıklar başladı

Fenerbahçe, Leicester’de forma giyme şansı bulamayan 32 yaşındaki Portekizli Adrien Silva için pazarlıklara başladı. On numara ve ön libero olarak oynayabilen Silva’yı kiralamak için İngiltere’ye giden Damien Comolli, Leicester’le görüşüyor.

Reyes’in durumu ne olacak?

Sezon başından beri forma şansı bulmakta zorlanan Diego Reyes, Sadık transferiyle pes etti. Fenerbahçe, Serdar Aziz’le de görüşürken, Meksikalı kulüp aramaya başladı. İspanya ve ABD’den talipleri olan Reyes’in ayrılık isteğine yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetim de sıcak bakıyor.