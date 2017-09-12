Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Güncellenme 12 Eylül 2017 22:43

TFF tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler açıklandı. PFDK sevkleri şu şekilde:

"Kayserispor Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Kayserispor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Atiker Konyaspor Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 3/1 ve 9/1. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gençlerbirliği Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki '7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü antrenörü Osman Zeki Korkmaz'ın 09.09.2017 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok TFF 1. Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Altınordu Kulübü futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un 09.09.2017 tarihinde oynanan Altınordu-Çaykur Rizespor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

İHA