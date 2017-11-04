Fenerbahçe, Osmanlıspor'la berabere kaldı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'la 1-1 berabere kaldı.

Güncellenme 04 Kasım 2017 23:19

Spor Toto Süper Ligi'nin 11. haftasında Osmanlıspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Son iki hatfadan yalnızca 2 puan çıkarabilen Fenerbahçe, Osmanlspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

İlk yarıda tek gol Giuliano'dan geldi

Mücadeleye sarı-lacivertli takım hızlı başladı. İlk dakikalardan itibaren atak futbol oynayan Fenerbahçe 7. dakikada Giuliano'nun golüyle öne geçti.

Takım arkadaşı Ozan'dan topu alan Brezilyalı futbolcu, sağına çekerek yaptığı vuruşta fileleri buldu. İlk yarıda başka gol almadı ve Fenerbahçe devreye 1-0 önde girdi.

Osmanlıspor son dakikada attı

İkinci yarıya Başkent ekibi baskılı başladı. Daha çok skoru korumaya çalışan Fenerbahçe'yi duran toplar ve hızlı ataklarla bunaltan Osmanlıspor, 89. dakikada Aminu'nun ayağından gelen golle yıktı. Bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu tayin etti: 1-1.

Kayserispor maçından sonra Osmanlıspor'dan son dakika golü yiyen Fenerbahçe 3 haftadır galibiyete hasret kaldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 17'ye Osmanlıspor ise 8'e çıkardı

3 oyuncu cezalı 2 oyuncu sakat

Öte yandan bu mücadelede sarı kart gören Şener, Luis Neto ve Alper Potuk Sivasspor'la oynanacak lig maçında cazalı duruma düştü. Sakatlanarak oyundan çıkan Valbuena ve Isla'nın durumu ise ilerleyen günlerde belli olacak.