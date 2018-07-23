Fenerbahçe o ismi gözüne kestirdi

Phillip Cocu'nun isteği üzerine harekete geçen Fenerbahçe'nin izleme ekibi Diego Reyes'i gözüne kestirdi.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 15:47

Fenerbahçe'de teknik direktör Direktör Cocu'nun stoperde Skrtel ve Neustadter ile forma rekabetine girecek bir oyuncu istemesi sonrası sürpriz bir gelişme yaşandı.

Phillip Cocu'nun isteği üzerine kulübün izleme ekibinin Porto ile sözleşmesi sona eren Diego Reyes'i transfer etmek için karar kıldıkları ortaya çıktı.

Hollandalı Teknik Direktör Reyes ismini olumlu bulduğu ve yönetimin 25 yaşındaki oyuncuya 3 senelik kontrat ve yıllık 2 milyon euro garanti ücret teklifi yaptıkları belirtildi.

Reyes ilk olarak düşünmek için süre isterken, şu ana kadar bundan daha iyi bir teklif almadığı için Sarı-Lacivertliler'e olumlu cevap verdiği ileri sürüldü.